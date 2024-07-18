Алексей Свалов пригласил мэрию и прокуратуру на рейд против самокатчиков

— У нас нет тротуаров, которые позволяли бы создавать нормальной ширины проезжую часть для СИМов и оставлять нормальной ширины тротуар для того, чтобы люди могли комфортно, спокойно идти, — рассказал депутат регионального Заксобрания. — Если мы понимаем, что у нас в городе нет возможности нормально эксплуатировать СИМ, то их не надо эксплуатировать.