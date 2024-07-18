Алексей Свалов пригласил мэрию и прокуратуру на рейд против самокатчиков

В Екатеринбурге депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов провел прогулку с представителями СМИ, чтобы оценить ситуацию с электросамокатами в городе. По результатам мероприятия депутат сделал вывод, что горожане, использующие средства индивидуальной мобильности, массово игнорируют правила дорожного движения.
Алексей Свалов считает, что лучше всех с проблемой электросамокатов справилась Пермь — в городе установили зоны парковок для средств индивидуальной мобильности, а также ввели штрафы и принудительную эвакуацию за нарушение правил парковки СИМ. Действенной мерой депутат считает введение подобия единомоментного ОСАГО для электросамокатчиков.
Алексей Свалов отметил, что в Екатеринбурге нет инфраструктуры, в которую можно было бы уместить передвижение на средствах индивидуальной мобильности. Об этом он рассказал корреспонденту РИА «Новый день» на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале.
— У нас нет тротуаров, которые позволяли бы создавать нормальной ширины проезжую часть для СИМов и оставлять нормальной ширины тротуар для того, чтобы люди могли комфортно, спокойно идти, — рассказал депутат регионального Заксобрания. — Если мы понимаем, что у нас в городе нет возможности нормально эксплуатировать СИМ, то их не надо эксплуатировать.
Он отметил, что заставить соблюдать ПДД электросамокатчиков может только ощущение контроля и неотвратимости наказания.
Примечательно, что на встречу были приглашены представители администрации Екатеринбурга, местной прокуратуры, а также кикшеринговых компаний.