Джей Ди Вэнс принял выдвижение на пост вице-президента вместе с Трампом

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс официально принял выдвижение на пост вице-президента в паре с кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом он объявил, выступая с речью на Национальном съезде Республиканской партии, передает CNN. Вэнс — сенатор-республиканец от штата Огайо, прежде критиковал Трампа, однако позднее изменил свое мнение о нем. Трамп выдвинул его кандидатуру в паре с собой 15 июля, когда сам стал кандидатом от Республиканской партии.