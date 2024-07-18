Путин рассказал о дефиците мощности из-за майнинга в Иркутской области

«Вопрос острый, он чреват серьёзными последствиями для предприятий, ЖКХ и целых городов и посёлков, — отмечает Владимир Путин. — Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счёт. Если свободная мощность будет “выбрана” майнерами, новые предприятия, жилые кварталы и соцобъекты столкнутся с перебоями поставок и нехваткой электроэнергии. А перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты придётся поставить на паузу».