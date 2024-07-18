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Путин рассказал о дефиците мощности из-за майнинга в Иркутской области

На совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин коснулся темы дефицита мощностей в части регионов страны из-за майнинга криптовалюты.

Источник: Пресс-служба Президента России

В частности, он отметил, что подобная ситуация наблюдается в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

«Вопрос острый, он чреват серьёзными последствиями для предприятий, ЖКХ и целых городов и посёлков, — отмечает Владимир Путин. — Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счёт. Если свободная мощность будет “выбрана” майнерами, новые предприятия, жилые кварталы и соцобъекты столкнутся с перебоями поставок и нехваткой электроэнергии. А перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты придётся поставить на паузу».

Глава государства отметил, что уже дал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в стране, рассмотреть вопросы налогообложения в этой деятельности и тарифные решения.

Путин Владимир