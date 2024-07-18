Массированная атака на Крым с моря и воздуха отражена — Минобороны

1 июля в Севастополе отразили ракетную атаку — были уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет. Развожаев уточнил, что в одном из садовых товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. Еще в одном СНТ зафиксировано возгорания травы, упавшими осколками повреждены три машины.