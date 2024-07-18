Массированная атака на Крым с моря и воздуха отражена — Минобороны

Утром в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об уничтожении морских дронов.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Украинские боевики регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров с воздуха или моря. На прошлой неделе силы ПВО уничтожили на подлете к побережью Крыма восемь беспилотников.
По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, при отражении атаки 15 июля один из БПЛА был сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Обошлось без пострадавших.
1 июля в Севастополе отразили ракетную атаку — были уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет. Развожаев уточнил, что в одном из садовых товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. Еще в одном СНТ зафиксировано возгорания травы, упавшими осколками повреждены три машины.