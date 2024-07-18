Президент Кубы пригласил Лукашенко посетить страну

Диас-Канель напомнил, что не так давно на территории Беларуси была зарегистрирована кубинская вакцина для лечения рака легких. Вместе с тем от белорусской стороны поступили новые предложения, как в сфере биотехнологий и фармацевтики можно нарастить сотрудничество, добавил он.