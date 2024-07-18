Президент Кубы пригласил Лукашенко посетить страну

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Глава Кубы Мигель Диас-Канель пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко с визитом на остров, речь об этом шла на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
Головченко в воскресенье направился с визитом в Венесуэлу, где провел ряд переговоров, а затем — на Кубу. Также ему предстоит посетить Никарагуа.
«Хотел бы воспользоваться случаем и через вас передать братский привет президенту Александру Лукашенко. И напомнить ему, что мы ждем его здесь с визитом».
Диас-Канель подчеркнул, что кубинцы и правительство страны создали все необходимые условия, чтобы «тепло его встретить».
Потенциал отношений
По мнению президента, двусторонние отношения Беларуси и Кубы имеют большой потенциал. В частности, было подписано соглашение о взаимных поставках, развивается сотрудничество в сфере продовольствия, продуктов биотехнологической и биофармацевтической промышленности.
Диас-Канель напомнил, что не так давно на территории Беларуси была зарегистрирована кубинская вакцина для лечения рака легких. Вместе с тем от белорусской стороны поступили новые предложения, как в сфере биотехнологий и фармацевтики можно нарастить сотрудничество, добавил он.
«Белорусские препараты на Кубе можно будет использовать в международных клиниках, которые здесь работают. Еще Куба может продвигать эти препараты в зоне Латиноамериканского региона Карибского бассейна, а Беларусь кубинские препараты — на территории Евразийского экономического союза».
Также глава государства высказался за активизацию развития взаимного туризма и организацию сборки белорусской сельскохозяйственной техники на территории Кубы.
По словам кубинского лидера, страна сейчас находится в условиях экономической войны.
Также на Кубе имеется очень много производственных мощностей, которые не используются. Ими, по мнению президента, можно воспользоваться для создания совместного производства с Беларусью.
Еще один объединяющий фактор
Диас-Канель также добавил, что он осуждает вмешательство Штатов во внутренние дела Беларуси и односторонние санкционные ограничения, которые США вводит против Минска.
«Это еще одно обстоятельство, которое объединяет наши правительства и народы. Мы являемся странами, которые противостоят агрессии со стороны США», — подчеркнул кубинский лидер.