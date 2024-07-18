Лукашенко принял решение о поддержке одаренных учащихся и студентов Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июля, в среду, принял решение о поддержке одаренных учащихся и студентов Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Сообщается, что 17 июля было утверждено решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Данное распоряжение подписал глава государства.
В пресс-службе отметили, что, согласно данному решению, 192 студентам были назначены стипендии президента.
«Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 28 победителей международных олимпиад и конкурсов».
Кроме того, более 50 учащихся, курсантов, студентов были поощрены специальными премиями. Говорится, что вознаграждение «За ўклад у падрыхтоўку здольнай моладзі» было присуждено 28 педагогическим работникам. В пресс-службе уточнили, что на названные цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда президента Беларуси будет направлено более 500 тысяч рублей.
Также сообщается, что еще одним распоряжением главы государства было утверждено решение совета специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Отмечается, что обладателями гранд-премий с присвоением звания лауреатов специального фонда стали семь победителей международных художественно-творческих состязаний, в том числе ансамбль народного танца «Крокі» Минского государственного колледжа искусств.
В сообщении сказано, что специальные премии были присуждены победителям международных и республиканских творческих конкурсов. Называются одиннадцать представителей талантливой молодежи и вокальному ансамблю Белорусского государственного университета культуры и искусств.
«Вознаграждением “За ўклад у выхаванне таленавітай моладзі” отмечено 5 педагогов».
Так, за счет резервного фонда президента Беларуси из республиканского бюджета на данные цели будет выделено более 80 тысяч рублей. В пресс-службе обратили внимание на то, что принятие указанных распоряжений главы государства направлено на то, чтобы выявить и поддержать одаренную и талантливую молодежь, на создание благоприятных условий для успешной учебы, дальнейшего развития способностей, стимулирования профессиональной деятельности педагогов.