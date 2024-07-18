Лукашенко принял решение о поддержке одаренных учащихся и студентов Беларуси

Так, за счет резервного фонда президента Беларуси из республиканского бюджета на данные цели будет выделено более 80 тысяч рублей. В пресс-службе обратили внимание на то, что принятие указанных распоряжений главы государства направлено на то, чтобы выявить и поддержать одаренную и талантливую молодежь, на создание благоприятных условий для успешной учебы, дальнейшего развития способностей, стимулирования профессиональной деятельности педагогов.