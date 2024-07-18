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Радий Хабиров показал зубренка из Кугарчинского района Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях опубликовал видео с детенышем зубров, который резвится на территории Икского государственного зоологического заказника, граничащего с природным парком «Мурадымовское ущелье» в Кугарчинском районе.

«А это наш зубренок — его поймала фотоловушка в Кугарчинском районе. Похоже, ему нравится в наших башкирских лесах. Надеемся, что малыши в семействе белорусско-башкирских зубров будут появляться и дальше)) Всем добра!», — прокомментировал руководитель республики.

Напомним, впервые зубров завезли в Башкирию в мае прошлого года из Беларуси по инициативе Главы РБ. Договоренность о формировании в Башкирии поголовья животных была достигнута во время визита делегации республики в дружественную страну в январе 2023 года.

Практику формирования популяции зубров, которую реализует Башкирия, намерены перенять другие субъекты РФ. Речь, в частности, идет о Ханты-Мансийском автономном округе и ряде зауральских регионов.