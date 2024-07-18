В Воронежской области угроза атаки БПЛА на этот раз продлилась меньше двух часов

Жители Воронежской области пока могут не опасаться атаки вражеских беспилотников. Угроза их атаки, объявленная в 19.44 в среду, 17 июля, поздним вечером того же дня была отменена. Опасность налета дронов перестала быть актуальной в 21.35 17 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.
Отметим, что пока за все время СВО, несмотря на многочисленные налеты вражеских беспилотников, в Воронежской области удалось избежать не только гибели людей, но и тяжелых травм. Надеемся, что силы ПВО будут и дальше так же успешно выполнять свою работу.