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В Воронежской области угроза атаки БПЛА на этот раз продлилась меньше двух часов

Опасность налета беспилотников перестала быть актуальной в 21.35 17 июля.

Источник: Комсомольская правда

Жители Воронежской области пока могут не опасаться атаки вражеских беспилотников. Угроза их атаки, объявленная в 19.44 в среду, 17 июля, поздним вечером того же дня была отменена. Опасность налета дронов перестала быть актуальной в 21.35 17 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Отметим, что пока за все время СВО, несмотря на многочисленные налеты вражеских беспилотников, в Воронежской области удалось избежать не только гибели людей, но и тяжелых травм. Надеемся, что силы ПВО будут и дальше так же успешно выполнять свою работу.