Маск ответил Байдену, обвинившему его в попытке купить выборы

Ранее президент США Джо Байден обвинил в соцсети X Маска в попытке купить президентские выборы, которые пройдут в ноябре. По его словам, он устал «от Илона Маска и его богатеньких друзей, пытающихся купить эти выборы». Байден также прикрепил к одному из своих постов ссылку к сайту для сбора пожертвований для Демократической партии США. На странице сайта можно увидеть фотографии Илона Маска и другого кандидата в президенты Дональда Трампа.