Маск ответил Байдену, обвинившему его в попытке купить выборы

Ранее президент США Джо Байден обвинил в соцсети X Маска в попытке купить президентские выборы, которые пройдут в ноябре. По его словам, он устал «от Илона Маска и его богатеньких друзей, пытающихся купить эти выборы». Байден также прикрепил к одному из своих постов ссылку к сайту для сбора пожертвований для Демократической партии США. На странице сайта можно увидеть фотографии Илона Маска и другого кандидата в президенты Дональда Трампа.
«Я живу в его голове (Байдена — ред.) совершенно бесплатно», — написал Маск в ответ на пост пользователя соцсети X, в котором представлен скриншот постов президента.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах на платформе социальной сети X, в которых в режиме реального времени могут принимать участие зрители.