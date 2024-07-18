Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск ответил Байдену, обвинившему его в попытке купить выборы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск ответил на критику президента США Джо Байдена в в соцсети X, обвинившего Маска и «его богатых друзей» в намерении купить президентские выборы, которые пройдут в ноябре.

Источник: AP 2023

Ранее президент США Джо Байден обвинил в соцсети X Маска в попытке купить президентские выборы, которые пройдут в ноябре. По его словам, он устал «от Илона Маска и его богатеньких друзей, пытающихся купить эти выборы». Байден также прикрепил к одному из своих постов ссылку к сайту для сбора пожертвований для Демократической партии США. На странице сайта можно увидеть фотографии Илона Маска и другого кандидата в президенты Дональда Трампа.

«Я живу в его голове (Байдена — ред.) совершенно бесплатно», — написал Маск в ответ на пост пользователя соцсети X, в котором представлен скриншот постов президента.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах на платформе социальной сети X, в которых в режиме реального времени могут принимать участие зрители.

Байден Джо