Военная операция на Украине, день 876-й

над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. В акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров. ФСБ заявила о предотвращении теракта в отношении сотрудников и объектов органов власти в ДНР. Более 700 военных ВСУ исчезли без вести в селе Крынки Херсонской области с октября 2023 по июнь 2024 года. «Газета.Ru» ведет хронику событий.