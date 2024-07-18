Благодаря новому нацпроекту в Челябинской области ожидают образовательный прорыв

В 2025 году стартует реализация нацпроекта «Молодежь и дети», который подарит школьникам и студентам новые локации для творческого самовыражения и саморазвития, сообщает пресс-служба Центра управления регионом в Челябинской области.
Программа национального проекта направлена на развитие научной молодежи и обычных студентов. Как прокомментировал зам. Председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко, через шесть лет почти 30 тысяч школ будут обновлены, а места обучения улучшены.
Идея проекта заключается в осуществлении потребностей и желаний молодого поколения в новых креативных площадках и мероприятиях, посвященных получению профессиональных навыков. Алексей Хрущев, исполнитель обязанностей начальника главного управления молодежной политики в Челябинской области поделился, что нацпроект «Молодежь и дети» позволит сократить время на разработку и подготовку творческих пространств, а также упорядочит работу в молодежной политике.
Также проект поможет завершить проект межуниверситетского кампуса для южноуральских студентов. Специалисты уверены, что это даст возможность в Челябинской области совершить образовательный и научный рывок.
Отметим, что по данным за 2023 год в Челябинской области действовало 818 общеобразовательных школ, 347 организаций дополнительного образования, 66 техникумов и колледжей, а также 28 учреждений высшего образования.