Благодаря новому нацпроекту в Челябинской области ожидают образовательный прорыв

Идея проекта заключается в осуществлении потребностей и желаний молодого поколения в новых креативных площадках и мероприятиях, посвященных получению профессиональных навыков. Алексей Хрущев, исполнитель обязанностей начальника главного управления молодежной политики в Челябинской области поделился, что нацпроект «Молодежь и дети» позволит сократить время на разработку и подготовку творческих пространств, а также упорядочит работу в молодежной политике.