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Текслер разрешил работать мигрантам только в строительстве и обработке

В Челябинской области расширили запрет на трудоустройство иностранцев.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер расширил круг отраслей региональной экономики, где запрещено работать иностранцам на основании трудовых патентов. Отныне люди с заграничными паспортами смогут трудиться только на стройках и в обрабатывающем производстве. Изменения могут коснуться 60% работающих по патентам мигрантов, передает корреспондент chel.aif.ru.

С список видов деятельности, где запрещается работать иностранцам с патентами, добавились оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, общественное питание и деятельность гостиниц, спорт, отдых и развлечения, а также работа в домашних хозяйствах и персональные услуги.

Алексей Текслер пообещал и впредь ужесточать требования к приезжим и в области трудовых патентов, и по программе переселения бывших соотечественников. В частности, программой переселения смогут воспользоваться только люди с высшим образованием. Раньше было достаточно школьного аттестата.