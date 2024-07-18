Текслер разрешил работать мигрантам только в строительстве и обработке

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер расширил круг отраслей региональной экономики, где запрещено работать иностранцам на основании трудовых патентов. Отныне люди с заграничными паспортами смогут трудиться только на стройках и в обрабатывающем производстве. Изменения могут коснуться 60% работающих по патентам мигрантов, передает корреспондент chel.aif.ru.
С список видов деятельности, где запрещается работать иностранцам с патентами, добавились оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, общественное питание и деятельность гостиниц, спорт, отдых и развлечения, а также работа в домашних хозяйствах и персональные услуги.
Алексей Текслер пообещал и впредь ужесточать требования к приезжим и в области трудовых патентов, и по программе переселения бывших соотечественников. В частности, программой переселения смогут воспользоваться только люди с высшим образованием. Раньше было достаточно школьного аттестата.