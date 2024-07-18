Текслер разрешил работать мигрантам только в строительстве и обработке

Алексей Текслер пообещал и впредь ужесточать требования к приезжим и в области трудовых патентов, и по программе переселения бывших соотечественников. В частности, программой переселения смогут воспользоваться только люди с высшим образованием. Раньше было достаточно школьного аттестата.