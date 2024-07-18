Стратегия национальной обороны Молдовы утверждена кабмином: что в документе

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Правительство на заседании в среду утвердило новую Стратегию национальной обороны Республики Молдова на 2024−2034 годы.
Документ призван достичь национальных целей в сфере безопасности и обороны, установленных в Стратегии национальной безопасности, одобренной парламентом в декабре 2023 года.
По словам министра обороны Анатолия Носатого, стратегия «определяет потенциальные риски и угрозы в сфере национальной обороны в контексте текущей ситуации с безопасностью».
Проект устанавливает цели оборонной политики, а также пути и ресурсы, необходимые для их достижения. В документе многократно упоминается Российская Федерация. Так, «операции гибридного типа», «незаконно размещенные на территории РМ вооруженные силы РФ», а также «продолжение военной агрессии РФ против Украины» названы в стратегии «экзистенциальной угрозой суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова».
«Продолжение военной агрессии Российской Федерации против Украины и возможное расширение военных действий в направлении молдавских границ, особенно в Одесской области, может создать непосредственные предпосылки для агрессивных действий против нашего государства. Одна из возможных целей — создание <россией> сухопутного военного коридора до границ Молдовы — может стать прямой угрозой конституционному строю и государственности».
️В нем также отмечается, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье, а также армия непризнанной республики обладают «значительным оперативным потенциалом».
Стратегия также предусматривает увеличение к 2030 году военных расходов до 1% от ВВП, создание к 2029 году как минимум одного нового военного лагеря, а к 2034 году — минимум двух таких лагерей.
Стратегия обороны будет направлена на утверждение в парламент.