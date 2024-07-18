Стратегия национальной обороны Молдовы утверждена кабмином: что в документе

Проект устанавливает цели оборонной политики, а также пути и ресурсы, необходимые для их достижения. В документе многократно упоминается Российская Федерация. Так, «операции гибридного типа», «незаконно размещенные на территории РМ вооруженные силы РФ», а также «продолжение военной агрессии РФ против Украины» названы в стратегии «экзистенциальной угрозой суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова».