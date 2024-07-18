В статье отмечается, что британские политики перегибают палку, требуя «тотальной победы» над Россией — хотя знают, что это маловероятно, а Зеленский с радостью принимает все их начинания и присылает многочисленные счета.



Издание напоминает, что конфликт на Украине продолжается лишь потому, что НАТО предложила профинансировать военные усилия Зеленского. Пока он был готов отправлять на убой десятки тысяч мобилизованных, Запад был готов раскошеливаться, пишет Guardian.