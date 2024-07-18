Проблемные объекты, конкретные решения и встречи с людьми: итоги визита Дмитрия Демешина в Ванинский район

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин отправился в рабочую поездку в Ванинский и Советско-Гаванский районы. За два дня он посетил несколько объектов, после осмотра которых дал конкретные поручения по модернизации и срокам.
Центральной темой рабочей поездки Дмитрия Демешина в Ванинский район стало общение с людьми. Глава региона провел расширенную встречу с жителями района, которая собрала аншлаг, ведь каждый желающий смог прийти на нее и задать вопрос врио губернатора. У людей давно сформирован запрос на подобный формат общения с властью, и сама встреча продлилась значительно дольше, чем было запланировано. Дмитрий Викторович просто не мог уйти из зала, пока не ответит на острые вопросы людей. Но обо всем по порядку.
Первой остановкой стала автомобильная дорога «Подъезд к поселку Монгохто» в Ванинском районе. Данная трасса сейчас используется для того, чтобы доставлять стройматериалы на второй путь БАМа. Из-за большегрузов, проезжающих ежедневно, дорога покрылась ямами. Последний раз дорогу ремонтировали в 2021 году, и теперь планируют в текущем. Врио губернатора решил лично проехать по дороге, чтобы оценить ее состояние. После этого он поручил срочно привести ее в порядок.
«Мы сейчас проехали, дорога ужасная. И люди совершенно оправданно нас критикуют. Они не должны себя чувствовать так, как будто живут где-то на окраине. Ванино — не окраина! Семь километров — это крайне мало. Необходимо отремонтировать эту дорогу для людей. Деньги выделили. До 2026 года у нас предусмотрено 276 миллионов рублей», — сказал Дмитрий Демешин.
Зампредседателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева пояснила, что трассу полностью отремонтируют совместно с ОАО «РЖД» после завершения строительства БАМа. Сейчас же возможен только ремонт пучинистых участков, так как большегрузы пока продолжают там ездить.
— Когда вышестоящее должностное лицо субъекта выезжает на личное посещение тех или иных строящихся объектов, то ответственность тех лиц, которые эти объекты возводят, в разы увеличивается, потому что не будет возможностей скрыть какие-либо недочеты за сухими строчками отчетов. Врио губернатора благодаря личным визитам может оценить стройки и сразу дать поручения что-то сделать или исправить, а также убедиться, обоснованы ли жалобы граждан. Дмитрий Викторович на основе визитов принимает управленческие решения и оперативно, сразу на местах, дает поручения. А если необходимо, и проводит совещания, — прокомментировал Никита Божок, председатель комитета по поддержке и развитию предпринимательства торгово-промышленной палаты Хабаровского края, генеральный директор ООО «Дальневосточный проектный центр».
Следующим пунктом посещения стал Дворец спорта поселка Ванино. Дмитрий Демешин осмотрел зал и бассейн внутри, отметил, что дорожки для плавания пустые.
«Не должны быть пустыми ни бассейн, ни поле. Есть свободное время — надо давать его для жителей», — отметил глава региона.
Перед дворцом был реконструирован стадион в 2022 году. Сейчас в планах привести в порядок бывшую лыжную базу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Председатель местного общества инвалидов Татьяна Седых попросила врио губернатора помочь с оснащением будущего центра спортивным инвентарем. Дмитрий Викторович в ответ пообещал помочь.
Еще одним объектом внимания врио губернатора стал модульный спортзал, который возводят для школы № 2 поселка Ванино. Ранее у ребят не было комфортного помещения для занятий физкультурой, теперь данный вопрос решится. В помещении будут предусмотрены душевые, туалетные комнаты, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Использовать помещение будут не только для уроков, но и для занятий карате. Объект уже готовится к сдаче.
— Модульные объекты — это готовые объекты, которые остается только собрать непосредственно на строительной площадке. Как правило, такие конструкции возводятся намного быстрее. Применяется такая технология там, куда затруднительно доставить традиционные строительные материалы или не хватает квалифицированных рабочих рук, — объяснил Никита Божок.
Также Дмитрий Демешин оценил мощности двух крупнейших морских терминалов Татарского пролива «Ванинотрансуголь» и «Дальтрансуголь». Например, по объему перевалки грузов АО «Ванинотрансуголь» занимает второе место в регионе. Сейчас еще мощности составляют 12 миллионов тонн, а к 2030 году планируется увеличить объем до 24 миллионов тонн.
Обе компании являются социально ориентированными — они оказывают существенную помощь населенным пунктам Ванинского муниципального района. Многие объекты благоустройства, образования и здравоохранения в районе находятся в их ведении.
Однако и у них есть проблемы, так как не хватает квалифицированных работников. Для того чтобы привлечь людей из других регионов страны, врио губернатора предложил проводить информационную работу, например, продвигать товары на разных площадках.
Уже на встрече с местными жителями Дмитрий Демешин по поручению президента Российской Федерации вручил орден «Родительская слава» семье Комендантовых за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Денис Алексеевич и Ольга Ивановна Комендантовы состоят в браке 17 лет, воспитывают десять детей: семерых сыновей и трех дочерей.
«Ваша семья заслуженно является для нас всех примером. Семьи, где растет много детей — это живое, яркое воплощение взаимовыручки, душевной щедрости, заботы о младших и почитания старших, олицетворение нравственных основ и семейных ценностей. Такие семьи, как ваша, безусловно, гордость нашего края!» — обратился Дмитрий Демешин.
В настоящее время в Хабаровском крае растет количество многодетных семей. Всего зарегистрировано 23 835, и в них воспитывают 80 118 детей.