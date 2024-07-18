Проблемные объекты, конкретные решения и встречи с людьми: итоги визита Дмитрия Демешина в Ванинский район

— Когда вышестоящее должностное лицо субъекта выезжает на личное посещение тех или иных строящихся объектов, то ответственность тех лиц, которые эти объекты возводят, в разы увеличивается, потому что не будет возможностей скрыть какие-либо недочеты за сухими строчками отчетов. Врио губернатора благодаря личным визитам может оценить стройки и сразу дать поручения что-то сделать или исправить, а также убедиться, обоснованы ли жалобы граждан. Дмитрий Викторович на основе визитов принимает управленческие решения и оперативно, сразу на местах, дает поручения. А если необходимо, и проводит совещания, — прокомментировал Никита Божок, председатель комитета по поддержке и развитию предпринимательства торгово-промышленной палаты Хабаровского края, генеральный директор ООО «Дальневосточный проектный центр».