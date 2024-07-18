Игорь Кобзев ответит на вопросы жителей региона во время прямой линии

В прямом эфире глава региона ответит на вопросы жителей, расскажет, что удалось сделать в текущем году, какие работы еще предстоят в территориях. Телефон прямой линии: 8−800−2000−665. Вопросы главе региона также можно оставить через платформу обратной связи.
По информации пресс-службы областного Правительства, трансляция начнется в 19:00 на телеканале «Россия 24». Прямой эфир можно будет смотреть в социальных сетях «Вести-Иркутск».
«Стараюсь регулярно общаться с жителями региона в прямом эфире, чтобы любой мог задать волнующий его вопрос. Думаю, вопросов накопилось немало, приглашаю звонить на телефон прямой линии. За полтора часа эфирного времени постараюсь ответить на как можно большее количество вопросов. Но те, что не прозвучат в эфире, обязательно запишут операторы кол-центра и передадут в профильные министерства и ведомства для дальнейшей работы», — отметил Игорь Кобзев.
Напомним, в прошлом году на прямую линию с Губернатором поступило около 1500 тысяч обращений. Во время прямой линии операторы кол-центра приняли более 500 звонков. В основном вопросы касались ремонта дорог и работы общественного транспорта, сферы ЖКХ и благоустройства, развития здравоохранения и социальной сферы.