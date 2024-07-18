Игорь Кобзев ответит на вопросы жителей региона во время прямой линии

«Стараюсь регулярно общаться с жителями региона в прямом эфире, чтобы любой мог задать волнующий его вопрос. Думаю, вопросов накопилось немало, приглашаю звонить на телефон прямой линии. За полтора часа эфирного времени постараюсь ответить на как можно большее количество вопросов. Но те, что не прозвучат в эфире, обязательно запишут операторы кол-центра и передадут в профильные министерства и ведомства для дальнейшей работы», — отметил Игорь Кобзев.