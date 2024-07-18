Депутат горсовета Новосибирска Колпаков решил сложить полномочия

Депутат Дмитрий Колпаков избирался в горсовет по округу № 23 в Кировском районе. Народный избранник состоит в партии «Единя Россия». За годы деятельности в городском парламенте Колпаков часто инициировал вопросы, связанные с улучшением транспортной доступности Южно-Чемского микрорайона, и не только.
Уход Дмитрия Колпакова из горсовета связан с его переходом на новую должность — заместителя главы администрации Кировского района Новосибирска.
«Я в районе живу и работаю давно. Ещё до того как стать депутатом, активно взаимодействовал с жителями в качестве представителя фонда поддержки социальных инициатив “Общее дело”. Поэтому прекрасно понимаю предмет моей работы, со специалистами администрации достаточно хорошо знаком», — поделился планами Дмитрий Колпаков с изданием «Новосибирские новости».
Также парламентарий отметил, что на новом посту он уделит большое внимание уборке улиц, благоустройству и подготовке к отопительному сезону.