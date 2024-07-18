Депутат горсовета Новосибирска Колпаков решил сложить полномочия

«Я в районе живу и работаю давно. Ещё до того как стать депутатом, активно взаимодействовал с жителями в качестве представителя фонда поддержки социальных инициатив “Общее дело”. Поэтому прекрасно понимаю предмет моей работы, со специалистами администрации достаточно хорошо знаком», — поделился планами Дмитрий Колпаков с изданием «Новосибирские новости».