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Депутат горсовета Новосибирска Колпаков решил сложить полномочия

Дмитрий Колпаков, депутат горсовета Новосибирска от партии «Единая Россия», заявил о том, что складывает свои полномочия ради работы в администрации Кировского района.

Депутат Дмитрий Колпаков избирался в горсовет по округу № 23 в Кировском районе. Народный избранник состоит в партии «Единя Россия». За годы деятельности в городском парламенте Колпаков часто инициировал вопросы, связанные с улучшением транспортной доступности Южно-Чемского микрорайона, и не только.

Уход Дмитрия Колпакова из горсовета связан с его переходом на новую должность — заместителя главы администрации Кировского района Новосибирска.

«Я в районе живу и работаю давно. Ещё до того как стать депутатом, активно взаимодействовал с жителями в качестве представителя фонда поддержки социальных инициатив “Общее дело”. Поэтому прекрасно понимаю предмет моей работы, со специалистами администрации достаточно хорошо знаком», — поделился планами Дмитрий Колпаков с изданием «Новосибирские новости».

Также парламентарий отметил, что на новом посту он уделит большое внимание уборке улиц, благоустройству и подготовке к отопительному сезону.