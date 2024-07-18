Белорусская делегация поедет наблюдать за выборами президента Венесуэлы

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Делегация от Беларуси примет участие в наблюдении за выборами президента Боливарианской Республики Венесуэла, в ее составе — парламентарии и представитель Центризбиркома.
Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Беларусь получила приглашение от Каракаса принять участие в наблюдении за электоральной кампанией.
«В составе белорусской делегации, которая поедет наблюдать за президентскими выборами, член комиссии по международным делам Палаты представителей Павел Попко», — сообщили Sputnik в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента в четверг.
Депутат Попко возглавляет рабочую группу Нацсобрания Беларуси по сотрудничеству с парламентами ряда государств Центральной и Южной Америки, в том числе и Венесуэлы.
В Центризбиркоме Беларуси сообщили, что Национальный избирательный совет направил приглашение белорусским коллегам принять участие в международном наблюдении за президентской избирательной кампанией.
«Наблюдать за выборами в Венесуэле поедет член ЦИК Беларуси», — сообщили Sputnik в ЦИК.
Президентская предвыборная кампания в Венесуэле стартовала 4 июля, регистрация кандидатов прошла еще в апреле 2024 года. На президентское кресло претендуют представители от большинства политических движений, в том числе и девять кандидатов от оппозиционных структур.
В день, когда в Венесуэле пройдут президентские выборы, 28 июля, исполняется 70 лет со дня рождения лидера боливарианской революции Уго Чавеса (1954−2013).