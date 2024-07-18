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Один из самых опытных чиновников покинула минздрав Красноярского края

В составе правительства Красноярского края произошли очередные изменения — Марина Бичурина покинула пост заместителя министра здравоохранения.

Она освобождена от занимаемой должности и уволена с государственной гражданской службы 15 июля по собственной инициативе. Соответствующее распоряжение сегодня появилось на официальном портале края.

Марина Бичурина окончила Красноярский государственный медицинский институт. С 1994 по 2018 год она работала в городской больнице № 4, где прошла путь от акушера-гинеколога до заместителя главного врача. В начале 2019 года Бичурину назначили на пост заместителя министра здравоохранения края, которым она продолжала оставаться, несмотря на неоднократную смену руководителей.

Заслуги чиновницы в отрасли отметил депутат ЗС Илья Зайцев. «Хотел бы искренне сказать Марине Юрьевне спасибо за нашу совместную работу все эти годы, любовь к профессии, уважение к подчиненным и коллегам, готовность помочь и включиться в любой вопрос. Ее принципом всегда было внимание к пациенту», — написал он в своем Telegram-канале.