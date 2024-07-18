Один из самых опытных чиновников покинула минздрав Красноярского края

Заслуги чиновницы в отрасли отметил депутат ЗС Илья Зайцев. «Хотел бы искренне сказать Марине Юрьевне спасибо за нашу совместную работу все эти годы, любовь к профессии, уважение к подчиненным и коллегам, готовность помочь и включиться в любой вопрос. Ее принципом всегда было внимание к пациенту», — написал он в своем Telegram-канале.