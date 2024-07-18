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Дмитрий Медведев посетил в Воронеже пункт отбора граждан в контрактники

17 июля Воронежскую область посетили заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

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На территории нашего региона прошло обсуждение самых актуальных задач, решаемых в субъектах страны. Вместе с губернатором Александром Гусевым, Дмитрий Медведев и Игорь Щёголев осмотрели передовые военные полигоны. Они осмотрели комплексы для стрельбы, центр по подготовке специалистов БПЛА и места для обучения штурмовых групп.

В Воронеже делегация посетила пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который работает по принципу одного окна. На объекте представлены банки, МФЦ и службы социальной защиты — это ускоряет процесс оформления документов для кандидатов в контрактники.

Губернатор Александр Гусев выразил уверенность в выполнении задач, поставленных перед ними руководством страны. Он поблагодарил Дмитрия Анатольевича и Игоря Олеговича за конструктивное взаимодействие и полученные рекомендации по улучшению работы по привлечению добровольцев.

Медведев Дмитрий