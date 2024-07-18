Токаев подписал закон, предусматривающий развитие инфраструктуры для электромобилей

Кроме того, для решения вопроса повышенного спроса на водителей категорий «Тb» и «D» смягчены требования для разрешения управления автотранспортными средствами с 23-летнего возраста, также сокращен стаж работы водителем до 3 лет, к подкатегории «D1», не менее одного года.