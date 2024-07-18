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Токаев подписал закон, предусматривающий развитие инфраструктуры для электромобилей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Закон направлен на популяризацию экологически чистого транспорта в республике и развитию инфраструктуры для электромобилей.

В частности, законом вносятся изменения и дополнения в Земельный кодекс, законы «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Об автомобильных дорогах», «Об автомобильном транспорте», «Об электроэнергетике», «Об особо охраняемых природных территориях» и «О дорожном движении».

В Земельный кодекс вносятся поправки касательно предоставления земельных участков общего пользования для электромобилей, размещения электрозарядных станций, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий.

В Законе «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» компетенция местных исполнительных органов дополняется полномочием по принятию решений о размещении электрозарядных станций.

В Закон «Об электроэнергетике» вводится новое понятие «электрозарядная станция». Установлены требования по безопасному функционированию электрозарядных станций при подключении, эксплуатации и потреблении электроэнергии.

В Закон «О дорожном движении» вносится понятие «электромобиль». Следующие льготные категории граждан предлагается освободить от платы за пользование парковкой транспортных средств: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветераны труда, лица с инвалидностью І и ІІ группы: законные представители ребенка с инвалидностью, многодетные матери, граждане пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, владельцы электромобилей.

Кроме того, для решения вопроса повышенного спроса на водителей категорий «Тb» и «D» смягчены требования для разрешения управления автотранспортными средствами с 23-летнего возраста, также сокращен стаж работы водителем до 3 лет, к подкатегории «D1», не менее одного года.

закон