Головченко прибыл с официальным визитом в Никарагуа

Ранее Роман Головченко посетил с официальным визитом Венесуэлу и Кубу. Работа по развитию сотрудничества со странами дальней дуги продолжится в Никарагуа. По словам главы белорусского правительства, главная цель — заложить прочный фундамент для работы на будущее.