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Головченко прибыл с официальным визитом в Никарагуа

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл с официальным визитом в Никарагуа, передает корреспондент БЕЛТА.

В международном аэропорту имени Аугусто Сесара Сандино премьер-министра Беларуси встретил советник Президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортега Мурильо. В Манагуа у главы белорусского правительства запланирован ряд важных встреч для развития всестороннего сотрудничества с Никарагуа.

Ранее Роман Головченко посетил с официальным визитом Венесуэлу и Кубу. Работа по развитию сотрудничества со странами дальней дуги продолжится в Никарагуа. По словам главы белорусского правительства, главная цель — заложить прочный фундамент для работы на будущее.