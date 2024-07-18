Головченко прибыл с официальным визитом в Никарагуа

В международном аэропорту имени Аугусто Сесара Сандино премьер-министра Беларуси встретил советник Президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортега Мурильо. В Манагуа у главы белорусского правительства запланирован ряд важных встреч для развития всестороннего сотрудничества с Никарагуа.
Ранее Роман Головченко посетил с официальным визитом Венесуэлу и Кубу. Работа по развитию сотрудничества со странами дальней дуги продолжится в Никарагуа. По словам главы белорусского правительства, главная цель — заложить прочный фундамент для работы на будущее.