Казахстан выдворил шесть тысяч иностранцев

В июле 2024 года на портале трудовых ресурсов республики запущен функционал заключения электронных трудовых договоров с трудовым иммигрантом. В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что функционал позволит казахстанцам принять на работу трудовых иммигрантов из ближнего зарубежья, заключив с ним трудовой договор в электронном формате.