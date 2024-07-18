«Что это такое». Маск резко обратился к Шольцу из-за Трампа

«Тот, кто желает смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?» — написал он, отметив в своём посте аккаунт Шольца.
Так Маск отрегировал на пост, где пользователь показал сообщение Хотца, работающего на государственном RBB («Радио Берлина и Бранденбурга»). В нем комик прокомментировал рассуждения Илона Маска о своей возможной смерти при загадочных обстоятельствах словами, что ничего ему не дает большей надежды, чем это высказывание предпринимателя.
Шольц пока не отреагировал на пост Маска.
В субботу на Трампа совершили покушение во время предвыборного митинга. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По его словам, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
Во время нападения также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
Глава Белого дома Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Глава государства также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, во время которого было совершено нападение.
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х заявил, что полностью поддерживает Трампа и надеется на его быстрое выздоровление.