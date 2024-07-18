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Казахстан поставит в Китай мяса и скот на $75 млн

Минсельхоз Казахстана подписал новые договоры с китайскими компаниями по экспорту мяса и живого скота.

АСТАНА, 18 июл — Sputnik. Китай получит говядину и живой скот из Казахстана, Минсельхоз подписал три новых договора на 75 миллионов долларов с китайскими компаниями. Первая партия мяса была экспортирована в КНР в июне.

Почти 20 лет длился запрет на поставку птицеводческой продукции и 2 года были ограничения для продукции животноводства из Казахстана в КНР. Причина — птичий грипп и ящур.

Запрет был снят после визита Токаева в Китай в 2023 году. В течение всего года китайская сторона проводила оценку по гриппу птиц и ящуру в Казахстане.

После визита председателя КНР Си Цзиньпиня в июле 2024 года был подписан протокол по согласованию ветеринарных требований для экспорта крупного рогатого скота.

Теперь китайские компании нацелены на долгосрочное сотрудничество с Казахстаном, по приобретению говядины и живого скота. Об этом они заявили на встрече с главой казахстанского Минсельхоза Айдарбеком Сапаровым в Астане.

Одна из китайских агрокомпаний намерена инвестировать более 600 миллионов долларов в отрасль мясного животноводства до 2023 года. В рамках проекта появятся откормочные площадки, более 600 фермерских хозяйств и действующих откормплощадок будут привлечены в якорное партнерство. Ожидается создание более 3500 рабочих мест.

«Мы открыты к сотрудничеству и реализации совместных инвестпроектов в сфере АПК. Тем более, что положительный опыт в этом направлении имеется», — сказал глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров.