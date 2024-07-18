Казахстан поставит в Китай мяса и скот на $75 млн

Одна из китайских агрокомпаний намерена инвестировать более 600 миллионов долларов в отрасль мясного животноводства до 2023 года. В рамках проекта появятся откормочные площадки, более 600 фермерских хозяйств и действующих откормплощадок будут привлечены в якорное партнерство. Ожидается создание более 3500 рабочих мест.