Казахстан поставит в Китай мяса и скот на $75 млн

АСТАНА, 18 июл — Sputnik. Китай получит говядину и живой скот из Казахстана, Минсельхоз подписал три новых договора на 75 миллионов долларов с китайскими компаниями. Первая партия мяса была экспортирована в КНР в июне.
Почти 20 лет длился запрет на поставку птицеводческой продукции и 2 года были ограничения для продукции животноводства из Казахстана в КНР. Причина — птичий грипп и ящур.
Запрет был снят после визита Токаева в Китай в 2023 году. В течение всего года китайская сторона проводила оценку по гриппу птиц и ящуру в Казахстане.
После визита председателя КНР Си Цзиньпиня в июле 2024 года был подписан протокол по согласованию ветеринарных требований для экспорта крупного рогатого скота.
Теперь китайские компании нацелены на долгосрочное сотрудничество с Казахстаном, по приобретению говядины и живого скота. Об этом они заявили на встрече с главой казахстанского Минсельхоза Айдарбеком Сапаровым в Астане.
Одна из китайских агрокомпаний намерена инвестировать более 600 миллионов долларов в отрасль мясного животноводства до 2023 года. В рамках проекта появятся откормочные площадки, более 600 фермерских хозяйств и действующих откормплощадок будут привлечены в якорное партнерство. Ожидается создание более 3500 рабочих мест.
«Мы открыты к сотрудничеству и реализации совместных инвестпроектов в сфере АПК. Тем более, что положительный опыт в этом направлении имеется», — сказал глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров.