Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в «оборонный союз»

Об этом сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на ее предвыборную программу на период до 2029 года.
«Наша работа в следующие пять лет будет сконцентрирована на создании настоящего европейского оборонного союза», — говорится в документе.
Помимо этого, фон дер Ляйен планирует в течении первых 100 дней после переизбрания подготовить новый документ о будущем европейской обороны, следует из ее программы. Также среди ее предложений:
увеличить число офицеров Европейской пограничной и береговой охраны в три раза до 30 тыс. человек;
разработать новые общеевропейские оборонные проекты, такие как «Европейский воздушный щит» и проекты в области киберзащиты.