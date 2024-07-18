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Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в «оборонный союз»

Урсула фон дер Ляйен в случае переизбрания главой Еврокомиссии на второй срок намерена укрепить оборонную промышленность блока, а также ввести должность еврокомиссара по обороне.

Источник: Reuters

Об этом сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на ее предвыборную программу на период до 2029 года.

«Наша работа в следующие пять лет будет сконцентрирована на создании настоящего европейского оборонного союза», — говорится в документе.

Помимо этого, фон дер Ляйен планирует в течении первых 100 дней после переизбрания подготовить новый документ о будущем европейской обороны, следует из ее программы. Также среди ее предложений:

увеличить число офицеров Европейской пограничной и береговой охраны в три раза до 30 тыс. человек;

разработать новые общеевропейские оборонные проекты, такие как «Европейский воздушный щит» и проекты в области киберзащиты.

ЕС