КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Власти Молдавии намеренно делают шаги по утрате суверенитета, чтобы связать республику с Румынией через экономику, энергетику и инфраструктуру, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли Молдавии Михаил Пойсик.
Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что Бухарест намерен приобрести компанию RED Nord, которая обеспечивает производство электрической и тепловой энергии для севера Молдавии. Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор увидел в этом еще один шаг к объединению двух стран.
«У нас во власти — граждане другого государства. У премьера, президента, ряда министров и депутатов есть гражданство Румынии, они и служат этой стране. Молдавия все больше и больше теряет суверенитет, в этом весь трагизм. Делаются весьма последовательные шаги в разных областях — экономика, энергетика, инфраструктура, — чтобы связать нас с Румынией, подготовить к объединению».
По его словам, власти приветствуют румынские инвестиции, однако они не приносят пользы самой Молдавии. «При этом надо учитывать, что за последние годы социально-экономический разрыв Молдавии со странами ЕС, в том числе и с Румынией увеличился. Поэтому власти и задумываются о том, чтобы решить проблемы за счет присоединения к Румынии, протащить нас как нахлебников, хотя сами румыны этому не очень рады», — добавил эксперт.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи «унионизма», то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако, согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.