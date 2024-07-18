Власти Молдавии поэтапно готовят слияние с Румынией, считает эксперт

По его словам, власти приветствуют румынские инвестиции, однако они не приносят пользы самой Молдавии. «При этом надо учитывать, что за последние годы социально-экономический разрыв Молдавии со странами ЕС, в том числе и с Румынией увеличился. Поэтому власти и задумываются о том, чтобы решить проблемы за счет присоединения к Румынии, протащить нас как нахлебников, хотя сами румыны этому не очень рады», — добавил эксперт.