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В Ташкент с государственным визитом прибыл президент Кыргызстана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистан с государственным визитом прибыл президент Кыргызстана Садыр Жапаров. С собой он привез почти всех ключевых чиновников, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В аэропорту своего коллегу встретил Шавкат Мирзиёев.

Ранее сообщалось, что в рамках двухдневного визита пройдут переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана. Главы стран обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-узбекских отношений. Жапаров также примет участие в открытии Дней культуры Кыргызской Республики в Узбекистане.

Вместе с президентом в Ташкент приехала представительная делегация, состоящая из руководителей ключевых министерств и ведомств соседней республики. По информации пресс-службы главы Кыргызстана, в составе официальной делегации 26 представителей.

Шавкат Мирзиеев