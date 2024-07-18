В Ташкент с государственным визитом прибыл президент Кыргызстана

Ранее сообщалось, что в рамках двухдневного визита пройдут переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана. Главы стран обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-узбекских отношений. Жапаров также примет участие в открытии Дней культуры Кыргызской Республики в Узбекистане.