В Ташкент с государственным визитом прибыл президент Кыргызстана

В аэропорту своего коллегу встретил Шавкат Мирзиёев.
Ранее сообщалось, что в рамках двухдневного визита пройдут переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана. Главы стран обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-узбекских отношений. Жапаров также примет участие в открытии Дней культуры Кыргызской Республики в Узбекистане.
Вместе с президентом в Ташкент приехала представительная делегация, состоящая из руководителей ключевых министерств и ведомств соседней республики. По информации пресс-службы главы Кыргызстана, в составе официальной делегации 26 представителей.