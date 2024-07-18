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Как стобалльникам ЕГЭ получить 150 тыс. рублей от главы Башкирии

В Башкирии выпускники школ, получившие 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) могут получить 150 тысяч рублей.

Премия была учреждена указом главы республики в 2021 году для привлечения талантливой молодежи в региональные вузы.

Количество премий ежегодно определяется республиканским министерством образования по итогам ЕГЭ и приемной кампании в вузы. При этом размер поощрительных выплат не зависит от количества стобалльных результатов у одного выпускника. Подробнее о том, как получить выплату рассказываем в нашем материале.

Кто имеет право на выплату?

Денежную выплату могут получить выпускники школ республики, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ и поступившие в вузы республики, которые являются участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Как получить выплату?

До конца августа после официального опубликования приказа о зачислении подать в минобрнауки республики документы для получения премии.

Какие нужны документы?

Для назначения выплаты необходимы предоставить следующие документы:

— заявление о предоставлении премии по форме,
— согласие на обработку персональных данных,
— копию паспорта,
— документ, подтверждающий номер банковского счета с реквизитами,
— копии ИНН и СНИЛС,
— справку от вуза о зачислении на первый курс очной формы обучения с подписью ректора.

А что учителям?

Педагоги, которые подготовили стобалльников, также получают премии в размере по 50 тысяч рублей, независимо от количества стобалльников. Эту практику ввели в 2020 году по указу руководителя региона Радия Хабирова.

Добавим, что по итогам экзаменационной кампании 2024 года в Башкирии количество выпускников, набравших максимальное количество баллов на ЕГЭ, увеличилось почти вдвое.

образование