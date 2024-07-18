Как стобалльникам ЕГЭ получить 150 тыс. рублей от главы Башкирии

Кто имеет право на выплату?



Денежную выплату могут получить выпускники школ республики, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ и поступившие в вузы республики, которые являются участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.



Как получить выплату?



До конца августа после официального опубликования приказа о зачислении подать в минобрнауки республики документы для получения премии.



Какие нужны документы?



Для назначения выплаты необходимы предоставить следующие документы:



— заявление о предоставлении премии по форме,

— согласие на обработку персональных данных,

— копию паспорта,

— документ, подтверждающий номер банковского счета с реквизитами,

— копии ИНН и СНИЛС,

— справку от вуза о зачислении на первый курс очной формы обучения с подписью ректора.



А что учителям?



Педагоги, которые подготовили стобалльников, также получают премии в размере по 50 тысяч рублей, независимо от количества стобалльников. Эту практику ввели в 2020 году по указу руководителя региона Радия Хабирова.



Добавим, что по итогам экзаменационной кампании 2024 года в Башкирии количество выпускников, набравших максимальное количество баллов на ЕГЭ, увеличилось почти вдвое.