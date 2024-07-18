Как стобалльникам ЕГЭ получить 150 тыс. рублей от главы Башкирии

Премия была учреждена указом главы республики в 2021 году для привлечения талантливой молодежи в региональные вузы.
Количество премий ежегодно определяется республиканским министерством образования по итогам ЕГЭ и приемной кампании в вузы. При этом размер поощрительных выплат не зависит от количества стобалльных результатов у одного выпускника. Подробнее о том, как получить выплату рассказываем в нашем материале.
Кто имеет право на выплату?
Денежную выплату могут получить выпускники школ республики, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ и поступившие в вузы республики, которые являются участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.
Как получить выплату?
До конца августа после официального опубликования приказа о зачислении подать в минобрнауки республики документы для получения премии.
Какие нужны документы?
Для назначения выплаты необходимы предоставить следующие документы:
— заявление о предоставлении премии по форме,
— согласие на обработку персональных данных,
— копию паспорта,
— документ, подтверждающий номер банковского счета с реквизитами,
— копии ИНН и СНИЛС,
— справку от вуза о зачислении на первый курс очной формы обучения с подписью ректора.
А что учителям?
Педагоги, которые подготовили стобалльников, также получают премии в размере по 50 тысяч рублей, независимо от количества стобалльников. Эту практику ввели в 2020 году по указу руководителя региона Радия Хабирова.
Добавим, что по итогам экзаменационной кампании 2024 года в Башкирии количество выпускников, набравших максимальное количество баллов на ЕГЭ, увеличилось почти вдвое.