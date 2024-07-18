Лукашенко поручил провести ревизию всех электросетей после урагана

«Губернатор подробно доложил президенту о ходе восстановительных работ в области и ситуации на утро четверга в целом», — говорится в сообщении.
Белорусский лидер поставил задачу, чтобы утром в пятницу были завершены работы по подключению электричества даже в удаленных населенных пунктах.
«К утру все проблемы, особенно для населения, должны быть сняты», — поручил Лукашенко председателю облисполкома.
Также Минэнерго и облисполкомы по всей стране должны провести ревизию всех электросетей, а также проверить наличие линий для резервного питания. Все сети, состояние которых вызывает настороженность должны будут демонтированы и заменены, чтобы избежать повторения сложившейся ситуации.