Лукашенко поручил провести ревизию всех электросетей после урагана

Также Минэнерго и облисполкомы по всей стране должны провести ревизию всех электросетей, а также проверить наличие линий для резервного питания. Все сети, состояние которых вызывает настороженность должны будут демонтированы и заменены, чтобы избежать повторения сложившейся ситуации.