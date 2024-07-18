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Лукашенко поручил провести ревизию всех электросетей после урагана

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко об устранении в регионе последствий урагана, пишет Telegram-канал Пул Первого.

Источник: телеграм-канал "Гомельщина официально"

«Губернатор подробно доложил президенту о ходе восстановительных работ в области и ситуации на утро четверга в целом», — говорится в сообщении.

Белорусский лидер поставил задачу, чтобы утром в пятницу были завершены работы по подключению электричества даже в удаленных населенных пунктах.

«К утру все проблемы, особенно для населения, должны быть сняты», — поручил Лукашенко председателю облисполкома.

Также Минэнерго и облисполкомы по всей стране должны провести ревизию всех электросетей, а также проверить наличие линий для резервного питания. Все сети, состояние которых вызывает настороженность должны будут демонтированы и заменены, чтобы избежать повторения сложившейся ситуации.

Лукашенко Александр
энергетика