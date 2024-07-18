В Финляндии рассказали, сколько россиян ждут очереди на убежище

«В настоящее время на рассмотрении находится более 1100 заявлений о предоставлении убежища от россиян, из которых четыреста — от женщин», — говорится в публикации.



В статье отмечается, что одной из проблем является, что агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) приостановило разработку общих для всех государств-членов принципов работы с просителями убежища из России.



Это привело к тому, что каждому государству-члену ЕС нужно разработать свои собственные подходы. Согласно обновленным инструкциям каждый случай должен рассматриваться иммиграционными службами в индивидуальном порядке.