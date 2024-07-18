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В Финляндии рассказали, сколько россиян ждут очереди на убежище

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более тысячи россиян ждут предоставления убежища в Финляндии, пишет Yle со ссылкой на данные иммиграционной службы Финляндии.

Источник: © РИА Новости

«В настоящее время на рассмотрении находится более 1100 заявлений о предоставлении убежища от россиян, из которых четыреста — от женщин», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что одной из проблем является, что агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) приостановило разработку общих для всех государств-членов принципов работы с просителями убежища из России.

Это привело к тому, что каждому государству-члену ЕС нужно разработать свои собственные подходы. Согласно обновленным инструкциям каждый случай должен рассматриваться иммиграционными службами в индивидуальном порядке.