В Казахстане запускают программу поддержки детей от насилия

«Каждый ребенок имеет право на защиту от насилия и жестокого обращения. Принятие данной инициативы помощи подтверждает обязательство государства и общества защищать эти права и обеспечивать безопасное детство для каждого ребенка. Эта программа является важным шагом в создании системы поддержки, которая будет помогать детям справляться с травмами и восстанавливать их психологическое благополучие» Юлия Овечкина.