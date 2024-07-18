В Казахстане запускают программу поддержки детей от насилия

Она направлена на оказание комплексной помощи несовершеннолетним, подвергшимся жестокому обращению, буллингу, а также тем, кто стал свидетелем преступлений. Преодоление эмоциональных, когнитивных и поведенческих последствий травм, полученных в результате этих негативных воздействий.
Инициатива включает алгоритм оказания помощи детям и комплекс предусмотренных видов помощи, таких как медицинская, психологическая, педагогическая, социальная и правовая, на основании оценки потребностей несовершеннолетних. В рамках этой работы разработаны единые методические рекомендации по оказанию психологической помощи детям и их родителям.
Важность программы подчеркнула заместитель председателя Комитета по охране прав детей МП РК Юлия Овечкина.
«Каждый ребенок имеет право на защиту от насилия и жестокого обращения. Принятие данной инициативы помощи подтверждает обязательство государства и общества защищать эти права и обеспечивать безопасное детство для каждого ребенка. Эта программа является важным шагом в создании системы поддержки, которая будет помогать детям справляться с травмами и восстанавливать их психологическое благополучие» Юлия Овечкина.
Стоит отметить, что помощь будет реализовываться на базе центров психологической поддержки на областном уровне и отделов образования на районном уровне.