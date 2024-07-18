В Молдавии спрогнозировали усиление народных протестов

КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Периодические народные протесты в Молдавии будут усиливаться и становиться все чаще, поскольку население недовольно ситуацией в стране, а власти ничего не делают для ее исправления, заявила депутат парламента от оппозицонного блока «Победа» Марина Таубер, слова которой приводит агентство Sputnik Moldova.
В последние месяцы периодические протесты все чаще проводятся в населенных пунктах по всей стране, особенно активно люди выражают недовольство в Гагаузии, а также в Бельцах, втором по величине городе Молдавии.
«То, что гражданам это всё абсолютно надоело и люди не могут так жить, и то, что они были обмануты действующей властью, — это факт. Именно поэтому протесты наверняка будут усиливаться, люди дальше будут возмущаться, потому что власть не предпринимает ничего, чтобы исправить тяжелую социальную обстановку в нашей стране», — приводит слова Таубер.
По ее словам, людей, в частности, не устраивают проблемы в экономической сфере, которые отражаются на других областях. «К сожалению, сегодня невозможно обозначить ни одну сферу жизни в Республике Молдова, где наблюдался бы рост, а не стагнация», — заявляет Таубер.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.