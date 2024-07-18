Министру сельского хозяйства Красноярского края назначили первого заместителя

Белецкая назначена на новую должность государственной гражданской службы на условиях срочного служебного контракта сроком на один год.
Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Сергей Верещагин. Оно уже вступило в силу.
В правительстве Красноярского края повышение получила заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края Лариса Белецкая — она стала первым замминистра.
Белецкая назначена на новую должность государственной гражданской службы на условиях срочного служебного контракта сроком на один год.
Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Сергей Верещагин. Оно уже вступило в силу.