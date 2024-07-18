«Долой PAS!» — молодежное крыло блока «Победа» провело акцию протеста у парламента

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Молодежные активисты оппозиционного блока «Победа» провели перед зданием парламента акцию протеста с требованием отставки правительства и президента, а также роспуска законодательного форума.
Входящие в парламентский блок «Победа» оппозиционные депутаты в знак поддержки вывесили из окон своих кабинетов транспаранты с лозунгами «Вредители!» и «Диктатура!».
«Мы собрались перед парламентом, чтобы попросить действующее правительство, в том числе Майю Санду, положить конец диктатуре и узурпации власти. Оппозицию не пускают в парламент, а ведь они должны выполнять свои обязанности, они голос народа. Мы против диктатуры. Мы требуем, чтобы Майя Санду ушла в отставку осенью», — заявил активист «Победы» Юрий Витнянский.
Ранее народных избранников, входящих в состав оппозиционного блока «Победа», лишили права участвовать в пяти последующих пленарных заседаниях парламента Молдовы на заседании 13 июля. Решение, выдвинутое спикером законодательного собрания Игорем Гросу, поддержали 57 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
В парламенте 18 июля проходит пленарное заседание.