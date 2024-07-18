«Долой PAS!» — молодежное крыло блока «Победа» провело акцию протеста у парламента

«Мы собрались перед парламентом, чтобы попросить действующее правительство, в том числе Майю Санду, положить конец диктатуре и узурпации власти. Оппозицию не пускают в парламент, а ведь они должны выполнять свои обязанности, они голос народа. Мы против диктатуры. Мы требуем, чтобы Майя Санду ушла в отставку осенью», — заявил активист «Победы» Юрий Витнянский.