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Евгений Куйвашев наградил сотрудников свердловской полиции

18 июля на заседании ГУ МВД России по Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил сотрудников полиции за эффективную работу по отстаиванию законности и правопорядка.

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

«Надёжное обеспечение общественной безопасности, укрепление гражданского и национального единства в регионе — наш общий приоритет, — сказал Евгений Куйвашев. — Мы решаем эти задачи в тесном и конструктивном взаимодействии, в том числе в рамках межведомственных комиссий и других координационных органов».

Особую благодарность Евгений Куйвашев выразил сотрудникам полиции, которые помогали в спасении детей, пропавших в Слободо-Туринском районе в июне. На заседании были награждены сотрудники полиции и волонтёры, принимавшие участия в поисках.

Губернатор отметил качественную работу полицейских во время подготовки и проведения крупных общественно-значимых мероприятий в регионе.

«МК-Урал» ранее писал, что несколько дней шли поиски 13-летнего Григория и его 11-летней сестры Виктории, пропавших в лесу 4 июня. В операции участвовали около тысячи волонтеров и силовики. Ранним утром 8 июня детей нашли.

Поисковики рассказали, что брат и сестра четыре дня ночевали в лесу, согреваясь благодаря своим собакам. Несколько раз домашние животные отгоняли от них волков. Позже оказалось, что в этих лесах бродил медведь.