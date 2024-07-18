Евгений Куйвашев наградил сотрудников свердловской полиции

«Надёжное обеспечение общественной безопасности, укрепление гражданского и национального единства в регионе — наш общий приоритет, — сказал Евгений Куйвашев. — Мы решаем эти задачи в тесном и конструктивном взаимодействии, в том числе в рамках межведомственных комиссий и других координационных органов».