Евгений Куйвашев наградил сотрудников свердловской полиции

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
«Надёжное обеспечение общественной безопасности, укрепление гражданского и национального единства в регионе — наш общий приоритет, — сказал Евгений Куйвашев. — Мы решаем эти задачи в тесном и конструктивном взаимодействии, в том числе в рамках межведомственных комиссий и других координационных органов».
Особую благодарность Евгений Куйвашев выразил сотрудникам полиции, которые помогали в спасении детей, пропавших в Слободо-Туринском районе в июне. На заседании были награждены сотрудники полиции и волонтёры, принимавшие участия в поисках.
Губернатор отметил качественную работу полицейских во время подготовки и проведения крупных общественно-значимых мероприятий в регионе.
«МК-Урал» ранее писал, что несколько дней шли поиски 13-летнего Григория и его 11-летней сестры Виктории, пропавших в лесу 4 июня. В операции участвовали около тысячи волонтеров и силовики. Ранним утром 8 июня детей нашли.
Поисковики рассказали, что брат и сестра четыре дня ночевали в лесу, согреваясь благодаря своим собакам. Несколько раз домашние животные отгоняли от них волков. Позже оказалось, что в этих лесах бродил медведь.