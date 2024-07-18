В Узбекистане водителям электросамокатов запретили разгоняться свыше 10 километров в час

Водители этих транспортных средств (ТС) должны соблюдать ПДД, передвигаться по тротуарам, пешеходным и велодорожкам со скоростью не более 10 километров в час, а при их отсутствии — по краю дороги со скоростью не более 20 километров в час. Они обязаны уступать дорогу другим участникам движения при выезде из жилых массивов и передвигаться исключительно по направлению движения.