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Лукашенко поручил организовать масштабную ревизию законодательства

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поручил Администрации Президента организовать проведение масштабной ревизии законодательства. Об этом Президент заявил 18 июля на встрече с судьями Конституционного Суда, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

Характеризуя работу Конституционного Суда на современном этапе, глава государства обратил внимание на то, что роль этого органа должна быть видна и в правоприменительной деятельности.

Президент заметил, что сейчас в Беларуси являются действующими 175 тыс. актов.

«Катастрофа! Некоторые из них трудно читаемы и воспринимаемы, перегружены, отдельные вопросы зарегулированы. Многие нормы повторяются. В акты вносятся множественные корректировки», — сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим Президент поручил организовать проведение масштабной ревизии законодательства с подключение широкого круга специалистов.

Цель такой ревизии, как пояснил Президент, — сокращение правового массива, устранение противоречий в правовом регулировании, выявление подзаконных актов, не соответствующих Конституции, законам и указам Президента. Конституционному Суду, по мнению главы государства, нужно подключиться к этой работе.

закон
Лукашенко Александр