Лукашенко поручил организовать масштабную ревизию законодательства

Характеризуя работу Конституционного Суда на современном этапе, глава государства обратил внимание на то, что роль этого органа должна быть видна и в правоприменительной деятельности.
Президент заметил, что сейчас в Беларуси являются действующими 175 тыс. актов.
«Катастрофа! Некоторые из них трудно читаемы и воспринимаемы, перегружены, отдельные вопросы зарегулированы. Многие нормы повторяются. В акты вносятся множественные корректировки», — сказал Александр Лукашенко.
В связи с этим Президент поручил организовать проведение масштабной ревизии законодательства с подключение широкого круга специалистов.
Цель такой ревизии, как пояснил Президент, — сокращение правового массива, устранение противоречий в правовом регулировании, выявление подзаконных актов, не соответствующих Конституции, законам и указам Президента. Конституционному Суду, по мнению главы государства, нужно подключиться к этой работе.