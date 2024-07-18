Лукашенко поручил организовать масштабную ревизию законодательства

В связи с этим Президент поручил организовать проведение масштабной ревизии законодательства с подключение широкого круга специалистов.



Цель такой ревизии, как пояснил Президент, — сокращение правового массива, устранение противоречий в правовом регулировании, выявление подзаконных актов, не соответствующих Конституции, законам и указам Президента. Конституционному Суду, по мнению главы государства, нужно подключиться к этой работе.

