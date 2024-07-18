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МИД Польши ответил на предложение Беларуси урегулировать отношения

Белорусские власти предлагали польской стороне прислать своих специалистов, чтобы вместе оценить ситуацию на общей границе.

Источник: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Польша ранее называла вопросы, которые должны быть сняты для улучшения отношений с Беларусью, заявил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вронский, пишет Portal gospodarczy.

Отвечая на вопрос о возможном улучшении отношений с Беларусью, официальный представитель польского МИД подчеркнул, что Варшава ждет «первого реального шага» от белорусской стороны.

Пресс-секретарь МИД напомнил и о позиции официальной Варшавы в отношении находящегося в заключении в Беларуси журналиста Анджея Почобута.

Касаясь вопроса возможного прогресса в польско-белорусских отношениях, Вронский напомнил, что министр иностранных дел Радослав Сикорский «выставил здесь условия ранее, они ясны и действуют до сих пор».

По его словам, польские власти ждут от белорусской стороны улучшения ситуации на границе и выдачи мигранта, который нанес смертельное ранение польскому военнослужащему в июне текущего года.

На текущей неделе Александр Лукашенко напомнил о том, что официальный Минск предлагал Варшаве и Вильнюсу решить спорные вопросы, но не видит ответной реакции.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков рассказал о том, что польской стороне было направлено официальное предложение прислать своих специалистов, чтобы совместно оценить ситуацию на общей границе.