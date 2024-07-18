В СИЗО Челябинской области появились штатные священники

Как рассказали в региональном ГУФСИН, помощниками назначили представителей традиционных для России религиозных объединений. Священнослужители и раньше работали с подозреваемыми, обвиняемыми и заключенными. Но не состояли в штате следственных изоляторов, а приходили туда по соглашению о сотрудничестве.