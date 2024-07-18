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В СИЗО Челябинской области появились штатные священники

В Челябинской области в следственных изоляторах ввели должность помощника по работе с верующими.

Источник: ГУФСИН по Челябинской области

Как рассказали в региональном ГУФСИН, помощниками назначили представителей традиционных для России религиозных объединений. Священнослужители и раньше работали с подозреваемыми, обвиняемыми и заключенными. Но не состояли в штате следственных изоляторов, а приходили туда по соглашению о сотрудничестве.

В ГУФСИН надеются, что помощники по работе с верующими не только займутся укреплением нравственных ценностей, но и помогут предотвратить конфликты заключенных на межрелигиозной и межэтнической почве.

религии