В Кремле пригрозили ответом на угрозы от стран НАТО в Черном море

«Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал представитель Кремля.
Так он ответил на вопрос, что будет предпринимать Россия при повышении концентрации кораблей НАТО в черноморском регионе.
Песков напомнил, что режим пребывания кораблей внечерноморских государств в акватории Черного моря регулируется конвенцией Монтрё. За ее соблюдением следит Турция, которая «выполняет свои функции достаточно четко».
Ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в частности, построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных или скоординированных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.