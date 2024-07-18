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В Кремле пригрозили ответом на угрозы от стран НАТО в Черном море

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия будет принимать меры для обеспечения своей безопасности с учетом присутствия кораблей НАТО в черноморском регионе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, что будет предпринимать Россия при повышении концентрации кораблей НАТО в черноморском регионе.

Песков напомнил, что режим пребывания кораблей внечерноморских государств в акватории Черного моря регулируется конвенцией Монтрё. За ее соблюдением следит Турция, которая «выполняет свои функции достаточно четко».

Ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в частности, построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных или скоординированных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.

НАТО