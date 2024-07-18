Блок «Победа» подал жалобу на спикера парламента Молдавии

КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок «Победа» подал коллективную жалобу в генпрокуратуру страны на главу парламента Молдавии Игоря Гросу и членов службы госохраны, поскольку парламентариев незаконно не пускают на заседания, заявила на брифинге депутат названного блока Марина Таубер.
Гросу 13 июня отказался давать слово членам блока «Победа», отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС). После чего был введен запрет на участие в пяти пленарных заседаниях для депутатов Василия Боли, Вадима Фотеску, Дениса Уланова, Ирины Лозован, Марины Таубер, Регины Апостоловой и Александра Нестеровского. Представители блока «Победа», а также блока коммунистов и социалистов выступили с инициативами об отставке спикера.
«От имени нашей парламентской группы мы написали жалобу в генеральную прокуратуру. Мы опротестовали решение парламента о запрете на наше участие в парламентских заявлениях, оно было приостановлено, мы пытаемся попасть на заседание. В этой жалобе мы требуем завести уголовное дело в отношении спикера парламента Игоря Гросу, руководства и службы госохраны, которые отвечают за беззакония».
По ее словам, чиновники превысили свои полномочия, а также нарушили права других граждан, что понесло за собой значительный ущерб. Таубер просит проанализировать действия указанных в заявлении лиц, чтобы в дальнейшем привлечь их к ответственности. «Наш парламент и наше государство узурпировано Майей Санду и ПДС! Нас не пускают в парламент, несмотря на то, что это решение Игоря Гросу незаконно. Мы будем бороться до конца», — добавила Таубер.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор» и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс». Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.