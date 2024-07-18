Блок «Победа» подал жалобу на спикера парламента Молдавии

По ее словам, чиновники превысили свои полномочия, а также нарушили права других граждан, что понесло за собой значительный ущерб. Таубер просит проанализировать действия указанных в заявлении лиц, чтобы в дальнейшем привлечь их к ответственности. «Наш парламент и наше государство узурпировано Майей Санду и ПДС! Нас не пускают в парламент, несмотря на то, что это решение Игоря Гросу незаконно. Мы будем бороться до конца», — добавила Таубер.