Польша резко увеличит численность военных на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 18 июл — РИА Новости. Польша увеличит численность военных на границе с Белоруссией почти в три раза, сообщает министерство национальной обороны республики.
«С 1 августа будет начата новая миссия. Будут завершены две операции — одна была учебной и одна для охраны границы. Будет одна операция “безопасное Подлясье”, в которой примут участие до 17 тысяч военнослужащих», — говорится в сообщении.
Военные уточнили, что в настоящее время на границе с Белоруссией находятся около шести тысяч солдат.
Сообщается, что ответственность за операцию на границе будет нести 18-я механизированная дивизия.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).