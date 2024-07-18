Польша резко увеличит численность военных на границе с Белоруссией

Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».