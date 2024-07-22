Как россияне оценили первый за 5 лет визит Нарендры Моди в Москву

Более половины (62%) респондентов отметили, что следили за новостями по теме визита индийского главы в Москву, а каждый третий из опрошенных (33%) заявил, что знает что-то о событии.
Чуть более трети респондентов считают, что Индия определенно не может (14%) или скорее не может, чем может (23%) стать посредником для налаживания отношений между Россией и странами Запада. Противоположного мнения придерживается каждый 3 из 10 опрошенных: 13% считают, что Индия определенно может стать посредником в урегулировании отношений между Западом и Россией, а 16% считают, что государство, скорее может, чем не может выступить в роли переговорщик.
42% участников опроса не смогли определиться, увеличивает или снижает мировую напряженность визит Моди в Москву. Около 30% респондентов ответили, что приезд премьер-министра Индии в российскую столицу определенно снижает (13%) или скорее снижает, чем увеличивает (18%) напряженность в международных отношениях. Об увеличении напряженности заявили 20% опрошенных: 5% считают, что визит Моди определенно увеличивает напряженность в отношениях между странами мира, а 15% отметили, что приезд главы государства скорее снижает, чем увеличивает напряженность.
Большинство читателей Новостей Mail поддерживают идею укрепления отношений между Россией и Индией: 69% опрошенных уверены, что России необходимо активно развивать сотрудничество с Индией, а 12% скорее согласны с этим утверждением. Только 6% респондентов считают, что укреплять связи между государствами определенно не стоит (3%) или скорее не стоит (3%).
Наиболее популярными сферами для сотрудничества Индии и России оказались торговля (74%), военно-промышленный комплекс (49%), информационные технологии (46%) и нефтегазовый сектор (46%).
Три четверти опрошенных относятся к Индии, в целом, определенно положительно (49%) или скорее положительно, чем отрицательно (26%). При этом 16% не смогли определиться с тем, как они относятся к Индии, 5% относятся скорее отрицательно, чем положительно, а 2% заявили об определенно отрицательном отношении.
Россияне считают, что наиболее близки друг к другу Индия и Россия по ценностям народов (48%), традициям стран (31%), культуре (19%) и экономике (17%). При этом каждый четвертый (24%) участник опроса считает, что страны ни в чем не близки друг к другу. Наиболее далекими друг от друга респонденты назвали традиции (31%), государственное устройство (23%) и образование (20%) Индии и России.
Александр Фролагин, Нина Лютикова