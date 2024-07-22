Как россияне оценили первый за 5 лет визит Нарендры Моди в Москву

Чуть более трети респондентов считают, что Индия определенно не может (14%) или скорее не может, чем может (23%) стать посредником для налаживания отношений между Россией и странами Запада. Противоположного мнения придерживается каждый 3 из 10 опрошенных: 13% считают, что Индия определенно может стать посредником в урегулировании отношений между Западом и Россией, а 16% считают, что государство, скорее может, чем не может выступить в роли переговорщик.