Дмитрий Демешин: Мы вместе сможем изменить Советскую Гавань и Хабаровский край к лучшему

Встреча Дмитрия Демешина с жителями Советско-Гаванского района прошла в режиме открытого диалога, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Первые вопросы, заданные главе региона, касались темы здравоохранения. В том числе — как решается кадровый вопрос в этой сфере. Дмитрий Демешин отметил, что его он обсуждал на состоявшейся ранее встрече с медработниками Советско-Гаванской районной больницы, и рассказал жителям, как ведется работа по привлечению кадров. Вместе с тем актуальный для всех вопрос — дефицит узких специалистов.
— Понимаю, что мы не закроем потребность во врачах узких специализаций, и сегодня вместе с минздравом, нашими медиками ломали голову, как этот вопрос решить. Понимаю, что он сложный. Мы пришлем к вам врачей узких специальностей. Давайте подумаем, каких? Напишите нам эти целеуказания. Я вам обещаю, что этим летом врачи сюда приедут и медицинскую помощь окажут, — заявил Дмитрий Демешин.
Жители Советской Гавани взволнованы слухами о возможном закрытии роддома, который находится в здании 1960-х годов постройки. Глава региона развеял опасения. Отметил, что с учетом разворота России на восток и перспектив развития в связи с этим Советско-Гаванского района задача власти — развивать инфраструктуру, чтобы улучшить качество жизни людей. И вопрос предоставления качественных медицинских услуг также в фокусе внимания. В этом году в Совгавани планируется ремонт одного из лечебных корпусов районной больницы.
— В следующем году с учетом приоритетности роддома подумаем, как не закрыть ни в коем случае, а на время капитального ремонта отселить и сделать или, может быть, построить новое здание, — пообещал Дмитрий Демешин.
Самые актуальные для Советско-Гаванского района темы — это благоустройство и ЖКХ. Люди задали главе региона вопросы по ремонту дворовых территорий, домов, программе расселения аварийного жилья, теплоснабжению, капитальному ремонту дорог. Что касается последнего, с 2025 года Советская Гавань заходит в нацпроект «Безопасные качественные дороги», по которому городу будет выделено 86,7 млн рублей на ремонт пяти центральных улиц. Дмитрий Демешин подчеркнул, что при составлении заявки на обновление дорог на последующие годы муниципалитет должен обязательно опираться на мнение местного населения.
Одна из жительниц подняла вопрос транспортного обслуживания. В частности, на 111 маршруте автобус не ходит по выходным и праздникам, 101 маршрут обслуживает «Газель», в которой не хватает мест для пассажиров. Министр транспорта края Георгий Мазунин ответил, что если есть вопросы по вместимости, то минтранс готов рассмотреть его.
— Не «если», а надо взять и разрешить этот вопрос в интересах людей! Перевозчика пригласите. У нас есть контрольный орган, который должен проверить. У нас есть администрация, которая должна защищать людей. Вот останетесь сегодня здесь и разрешите этот вопрос. И через неделю мне доложите, каким образом вы его разрешили, — поручил врио губернатора Дмитрий Демешин министру транспорта.
Еще один наболевший для Советской Гавани вопрос — возобновление работы стадиона «Спартак». Его реконструкция была начата в 2019 году. В рамках федерального проекта закуплено искусственное футбольное покрытие и легкоатлетические дорожки. Однако подрядчик, который взял на себя обязательства по строительству стадиона, не справился, и работы на объекте встали. Контракт был расторгнут только в конце 2021 года. Хорошая новость, которую узнали жители на встрече, — в этом году по поручению Дмитрия Демешина на реконструкцию стадиона району выделена дотация в размере 30 млн рублей. Это позволит начать работы по укладке основания под футбольное поле и легкоатлетические дорожки. Чтобы завершить реконструкцию, потребуется еще около 30 млн. Вопрос о дополнительной финансовой помощи в настоящее время решается районными властями совместно с краевым министерством спорта. Сдать стадион необходимо следующим летом.
— В 2025 году жители Советской Гавани должны увидеть совершенно другой стадион, — отметил Дмитрий Демешин.
Глава региона добавил, что для того чтобы решить все проблемы, нужно, чтобы каждый на своем месте работал эффективно, и в выработке решений должны активно участвовать и сами жители.
— Я не на все ваши вопросы ответил, я это вижу. Хочу подчеркнуть, что приеду еще раз в Советскую Гавань и посмотрю, как мы разрешили те вопросы, которые вы нам сегодня задали. Более того, убежден, что не один человек должен приезжать и сшивать все эти многолетние проблемы — система должна работать. Будет работать система — мы сами будем разрешать эти вопросы. Абсолютно убежден, что мы сможем сделать Советскую Гавань, мы сможем изменить Хабаровский край к лучшему, — заявил Дмитрий Демешин в завершение встречи.