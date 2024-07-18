Дмитрий Демешин: Мы вместе сможем изменить Советскую Гавань и Хабаровский край к лучшему

Еще один наболевший для Советской Гавани вопрос — возобновление работы стадиона «Спартак». Его реконструкция была начата в 2019 году. В рамках федерального проекта закуплено искусственное футбольное покрытие и легкоатлетические дорожки. Однако подрядчик, который взял на себя обязательства по строительству стадиона, не справился, и работы на объекте встали. Контракт был расторгнут только в конце 2021 года. Хорошая новость, которую узнали жители на встрече, — в этом году по поручению Дмитрия Демешина на реконструкцию стадиона району выделена дотация в размере 30 млн рублей. Это позволит начать работы по укладке основания под футбольное поле и легкоатлетические дорожки. Чтобы завершить реконструкцию, потребуется еще около 30 млн. Вопрос о дополнительной финансовой помощи в настоящее время решается районными властями совместно с краевым министерством спорта. Сдать стадион необходимо следующим летом.