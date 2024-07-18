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Глав районных администраций Уфы пересадят на электросамокаты

Центру общественной безопасности Уфы передали 15 электросамокатов, на которых сотрудники смогут патрулировать парки и скверы.

Об этом сегодня, 18 июля, сообщил мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

По его словам, Уфа стала одним из первых городов России, где электросамокаты начинают использовать городские службы. В частности, на них будут патрулировать и участки «Уфимского ожерелья». Это позволит увеличить охват территории и обеспечить оперативную работу сотрудников.

— Быстро, комфортно, экологично, — отметил глава администрации.

В ближайшее время поступит новая партия самокатов и велосипедов, которые распределят среди городских служб. В частности, семь отдадут главам администраций районов.