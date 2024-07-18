Глав районных администраций Уфы пересадят на электросамокаты

Об этом сегодня, 18 июля, сообщил мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.
По его словам, Уфа стала одним из первых городов России, где электросамокаты начинают использовать городские службы. В частности, на них будут патрулировать и участки «Уфимского ожерелья». Это позволит увеличить охват территории и обеспечить оперативную работу сотрудников.
— Быстро, комфортно, экологично, — отметил глава администрации.
В ближайшее время поступит новая партия самокатов и велосипедов, которые распределят среди городских служб. В частности, семь отдадут главам администраций районов.