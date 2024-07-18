Журналистка Наталья Морарь будет баллотироваться на пост президента Молдовы

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Журналистка, телеведущая и общественный деятель Наталья Морарь официально объявила о том, что будет баллотироваться на пост президента Молдовы.
«Я приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента как независимый кандидат. Я приняла для себя очень трудное решение, но я хочу, чтобы у моего сына и всех детей было лучшее будущее здесь, дома. Молдова нуждается в радикальных переменах. Мы не можем позволить себе больше ждать, я здесь, чтобы бороться за нашу Молдову, за наше будущее, время пустословия прошло», — отметила Морарь на пресс-конференции.
Наталья Морарь — уроженка города Котовск (сейчас — Хынчешты), журналистка и телеведущая. В 2007 году окончила социологический факультет МГУ.
Приобрела известность как корреспондент и политический обозреватель журнала «Новое время». До этого с сентября 2005 по август 2006 работала в фонде «Открытая Россия» в качестве координатора проекта «Школа публичной политики».
В 2007 году опубликовала материал «Черная касса Кремля», что привело к четырехлетнему запрету на въезд в Россию. Подавала заявление на получение российского гражданства, но получила отказ.
В 2008—2009 годах возглавляла фонд Think Moldova. Участвовала в организации акций протеста 6 апреля 2009 года после парламентских выборов в Молдове, переросших 7 апреля в массовые беспорядки в Кишиневе.
В сентябре 2021 года журналистка вышла из совета правления молдавского телеканала TV8, аргументируя это давлением со стороны Службы информации и безопасности. Тогда же она сообщила, что отцом ее ребенка является скандальный бизнесмен Вячеслав Платон, в 2017 году осужденный на 18 лет за отмывание денег, вышедший на свободу в июне 2020 года и эмигрировавший в Великобританию.
В настоящее время официально о своем участии в гонке за президентское кресло объявили нынешний президент Майя Санду, экс-генпрокурор Александр Стояногло, бизнесмен и общественный деятель Ренато Усатый, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат, лидер партии «Развитие и объединение Молдовы» Ион Кику, политик Андрей Нэстасе, лидер платформы «Молдова» Ирина Влах и дипломат Тудор Ульяновский.
Президентские выборы пройдут в Молдове 20 октября 2024 года.