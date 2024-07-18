Журналистка Наталья Морарь будет баллотироваться на пост президента Молдовы

«Я приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента как независимый кандидат. Я приняла для себя очень трудное решение, но я хочу, чтобы у моего сына и всех детей было лучшее будущее здесь, дома. Молдова нуждается в радикальных переменах. Мы не можем позволить себе больше ждать, я здесь, чтобы бороться за нашу Молдову, за наше будущее, время пустословия прошло», — отметила Морарь на пресс-конференции.