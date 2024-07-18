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Писториус назвал размещение ракет США ответом на «Искандеры» под Калининградом

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Решение с 2026 года разместить в Германии американские ракеты служит ответом на размещение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Источник: Минобороны РК/AP

«То, что США будут делать в Германии с 2026 года, — это не что иное, как ответ на угрозу РФ в виде размещения “Искандеров” в Калининграде», — сказал он в интервью люксембургской газете Tageblatt.

10 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут размещать с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что эти планы повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации.