Бочаров подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы

— В их числе — листы поддержки с 236 подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, — уточнили в избирательной комиссии Волгоградской области.
Андрей Бочаров также представил документы, содержащие сведения о трех кандидатурах, которые претендуют на пост сенатора РФ в случае его избрания. Среди них Галина Генералова, Александр Колесниченко и Николай Семисотов.
Избирательная комиссия Волгоградской области должна провести проверку представленных сведений и документов, рассмотреть вопрос о регистрации кандидата в течение 10 дней.
Напомним, что на должность главы региона выдвинулись пять кандидатов. Это действующий губернатор Андрей Бочаров (партия «Единая Россия»), Алексей Васютенко (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов (партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Алексей Кононенко (ЛДПР).
Документы на регистрацию все претенденты должны представить в ИКВО до 18:00 24 июля.