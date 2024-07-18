Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы

Сегодня, 18 июля, действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров представил в избирком документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона, сообщили V102.RU в ИКВО.

Источник: РИА "Новости"

— В их числе — листы поддержки с 236 подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, — уточнили в избирательной комиссии Волгоградской области.

Андрей Бочаров также представил документы, содержащие сведения о трех кандидатурах, которые претендуют на пост сенатора РФ в случае его избрания. Среди них Галина Генералова, Александр Колесниченко и Николай Семисотов.

Избирательная комиссия Волгоградской области должна провести проверку представленных сведений и документов, рассмотреть вопрос о регистрации кандидата в течение 10 дней.

Напомним, что на должность главы региона выдвинулись пять кандидатов. Это действующий губернатор Андрей Бочаров (партия «Единая Россия»), Алексей Васютенко (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов (партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Алексей Кононенко (ЛДПР).

Документы на регистрацию все претенденты должны представить в ИКВО до 18:00 24 июля.