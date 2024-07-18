Военные планы ЕС и украинская стратегия морской безопасности. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 18 июля работает в Ново-Огареве.
Глава государства проведет встречу с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.
Об украинской стратегии морской безопасности
Что касается украинской стратегии морской безопасности, то Россия видит дополнительную угрозу в обеспечении концентрированного присутствия кораблей НАТО в Черном море и будет принимать «все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности».
Турция «достаточно четко» выполняет свои административные функции в Черном море для кораблей внечерноморских стран в соответствии с Конвенцией Монтрё.
О военных планах ЕС
Планы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз лишний раз подтверждают настрой европейских государств «на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике».
«По всей видимости, госпожа фон дер Ляйен говорила о смене приоритетов и о придании военной окраски этому союзу».
Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, на Украине страна защищает свои интересы в условиях, когда страны ЕС «исключили какую-либо возможность диалога».
О собаках, подаренных Путину Ким Чен Ыном
Кремль позже расскажет, как назвали двух собак, подаренных Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном.